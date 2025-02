Avião da Gol colidiu em um carro na pista de decolagem do Galeão - Rede Social

Publicado 12/02/2025 07:05 | Atualizado 12/02/2025 07:58

Rio - Um avião da Gol colidiu com um carro durante a decolagem no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, na noite desta terça-feira (11). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento do acidente. Apesar do susto, não houve feridos.

Na ocasião, um passageiro que filmava a partida da aeronave registrou o barulho da batida. "Estou no RJ. Na hora da decolagem, o avião que eu estava colidiu com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista. Baita susto! Sensação de que nasci de novo", disse.

De acordo com a Gol, o voo G3 1674 tinha como destino Fortaleza e colidiu com uma viatura da administradora do Galeão. Por conta disso, a decolagem foi interrompida e todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança.



Em nota, a empresa informou que um voo extra foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. Já aqueles que decidiram permanecer no Rio receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação.



"Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. O incidente não afetará outros voos. A Gol reforça que a segurança é o seu valor número 1 e está à disposição para colaborar integralmente com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) nas investigações do ocorrido”, finalizou em comunicado.



Segundo o RIOgaleão, o acidente ocorreu por volta das 22h com um carro de manutenção da empresa. Apesar disso, o aeroporto segue operando normalmente para pousos e decolagens.



"O Seripa III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já está no local, que foi preservado pela concessionária, e dará início à investigação das causas do incidente", informou.

Piloto narra acidente

Em relato a torre de controle, o piloto informou sobre o acidente: "Voo 1674 abortou decolagem. Tem um carro no meio da pista". Em seguida, a controladora de tráfego questionou a posição do veículo: "Confirme, o carro está no meio da pista?", e o piloto afirmou: "Sim, no eixo da pista".

Acidentes





Ao menos 10 acidentes com aeronaves foram registrados no Brasil nos últimos quatro meses. Sendo oito aviões de pequeno porte e dois helicópteros. A relação inclui casos de grande repercussão nacional, como o do avião que caiu em Gramado, na Serra Gaúcha, em 22 de dezembro, deixando 10 mortos e 17 feridos. E o de Ubatuba, no litoral paulista, em 9 janeiro, que deixou um morto e quatro feridos.

07 de fevereirao - Um Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente , na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Na ocasião, piloto e copiloto morreram. Outras sete pessoas ficaram feridas.

11 de janeiro de 2025 - Outro avião de pequeno porte, do tipo planador, caiu em Montenegro, interior do Rio Grande do Sul, pouco após decolar. Havia dois homens a bordo: o ex-prefeito da cidade Carlos Eduardo Müller, de 54 anos, que era instrutor de voo, e um aluno dele, de 49 anos. Ambos tiveram ferimentos leves.



9 de janeiro de 2025 - em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, outra aeronave ultrapassou a pista do Aeroporto Estadual de Ubatuba em tentativa de pouso, atravessou o alambrado e explodiu na orla na orla da Praia do Cruzeiro.O piloto da aeronave, Paulo Seghetto, morreu. Os quatro passageiros, Mireylle Fries (filha do produtor rural Milton Fries), seu marido, Bruno Almeida Souza, e os dois filhos do casal, um menino e uma menina, ficaram feridos.



27 de dezembro de 2024 - Uma aeronave de pequeno porte sofreu um acidente na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, em uma área do Pantanal de difícil acesso. Os três ocupantes do avião foram resgatados com vida.



22 de dezembro de 2024 - Um avião turboélice bimotor de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra Gaúcha, no entorno da Avenida das Hortênsias. As 10 pessoas que estavam a bordo morreram, todas da mesma família, inclusive o piloto. Outras 17 pessoas que estavam em solo precisaram de atendimento médico.



20 de dezembro de 2024 - Um avião de pequeno porte, que desapareceu no interior do Amazonas, no dia 20 de dezembro, foi encontrado cinco dias depois, junto com os corpos do piloto Rodrigo Boer Machado e do passageiro Breno Braga Leite. A aeronave estava em uma zona rural.



22 de outubro e 1º de novembro de 2024 - Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) colidiram durante um treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, interior de São Paulo, em 1º de novembro. Informações iniciais apontam que o leme de uma aeronave se chocou com a hélice da outra, resultando em sérios danos a ambas. Um dos pilotos conseguiu pousar em segurança, enquanto outro direcionou a aeronave para uma área desabitada e conseguiu realizar o procedimento de ejeção. Não houve vítimas