Daniella Chavez fez promessa por vitória chilenaReprodução / Twitter

Publicado 26/06/2024 12:40

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, debochou da vitória da Argentina sobre o Chile por 1 a 0 na Copa América. A chilena viu influencia da arbitragem na partida e provocou novamente os argentinos em seu perfil no Twitter.

fotogaleria

"No dia em que a Argentina vencer sem ajuda eu faço um vídeo pornô e posto aqui de graça!!", disparou a beldade. A reclamação foi sobre um suposto pênalti sofrido por Víctor Dávila no segundo tempo.

Durante a disputa da Copa do Mundo de 2022, Daniella sugeriu que o título da Argentina estava armado desde o começo para favorecer Lionel Messi, que disputaria no Catar seu último Mundial.



"Prefiro perder... apoiar honestamente a minha equipa e não esperar roubos e presentes... já é demais que ajudem a ArgenFIFA..., tenho pena dos países que terão de jogar contra eles, contra o árbitro e a Conmebol... I Seria constrangedor ser argentino e comemorar roubos!!", concluiu.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.