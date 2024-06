Barnabás Varga precisou de atendimento no campo após fraturar vários ossos da face em Hungria x Escócia - Miguel Medina / AFP

Barnabás Varga precisou de atendimento no campo após fraturar vários ossos da face em Hungria x EscóciaMiguel Medina / AFP

Publicado 26/06/2024 11:42

Protagonista de um dos lances mais fortes desta Eurocopa, o atacante húngaro Barnabás Varga recebeu alta do hospital nesta quarta-feira e já está de volta ao seu país. O jogador vai se recuperar em casa da cirurgia realizada em seu rosto para corrigir diversas fraturas após o choque sofrido em partida da competição continental.

Varga foi submetido à operação na segunda-feira (24) para se recuperar de seguidas fraturas na face. Ele se machucou no domingo num forte choque sofrido em uma disputa de bola aérea na partida entre Hungria e Escócia. No lance, o húngaro levou a pior no embate com o goleiro Angus Gunn e caiu no gramado praticamente desacordado.



O choque gerou imagens impactantes, que levantaram forte preocupação no estádio e nas redes sociais. Rapidamente, o jogador foi cercado pelos colegas, que pediram atendimento médico mais ágil. Ao mesmo tempo, os atletas ajudaram a erguer cobertores para impedir a veiculação da imagem do jogador aparentemente desacordado em campo.



O susto acabou rendendo algumas fraturas no rosto do atacante de 29 anos, sem maiores consequências médicas, de acordo com a seleção húngara. Varga foi dispensado da equipe. Pelas redes sociais, o clube do atleta, o Ferencváros, anunciou seu retorno: "Barnabás está de volta em casa!".



Os demais jogadores da seleção húngara continuam na Alemanha, onde está sendo disputada a Eurocopa. O time aguarda os demais resultados da última rodada da fase de grupos para saber se conseguirá a vaga no mata-mata.