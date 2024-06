Didier Deschamps falou sobre campanha na Euro - AFP

Publicado 26/06/2024 11:20

Rio - Atual vice-campeã mundial, a França avançou para as oitavas de final da Eurocopa em segundo lugar com uma vitória e dois empates. O treinador Didier Deschamps descartou qualquer decepção pelo desempenho dos bicampeões mundiais na competição disputada na Alemanha.

"Não, não estou nada decepcionado. Queríamos o primeiro lugar, mas fizemos o que tínhamos que fazer. Demos tudo até o final. Fizemos o que era necessário ao criar oportunidades para vencer. Poderíamos ter sido mais eficazes, mesmo que o goleiro tenha feito defesas muito boas. Gostaríamos de ter nos protegido com dois gols de vantagem, mas não fomos capazes de fazer isso", afirmou.



Bicampeão mundial com a França, Deschamps explicou o motivo de ter optado por colocar Griezmann como opção no banco de reservas no empate contra a Polônia.



"Não fiquei irritado com Antoine (Griezmann). Foi uma escolha tática, nada mais. Tenho muitos jogadores, tenho diferentes cartas na mão. Quero ter a equipe mais perigosa para o adversário. Não há problemas com Antoine. Isso pode acontecer com outros. Ele jogou quase dois jogos inteiros. Sei do que ele é capaz e aceitou a suplência como um profissional", disse.