Hugo Souza acertou com o CorinthiansDivulgação / Chaves

Publicado 26/06/2024 09:18

Rio - O Corinthians acertou a contratação do goleiro Hugo Souza, de 25 anos, que pertence ao Flamengo. O jogador foi emprestado ao clube paulista até dezembro e a negociação tem opção de compra. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Hugo Souza disputou a última temporada europeia pelo Chaves, de Portugal, e chega ao Corinthians para substituir Carlos Miguel. O goleiro está de saída para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Alvinegro também perdeu Cássio para o Cruzeiro.



Antes de chegar a um acordo com o Flamengo por Hugo Souza, o Corinthians tentou a contratação de Santos, de 33 anos, que também atuou no Rubro-Negro. Apesar de não ser titular, o Fortaleza não aceitou liberá-lo para o Alvinegro.



Formado na base do Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu naquele ano seu melhor momento no clube. O jogador foi titular em boa parte da campanha do título do Brasileiro. Com altos e baixos, o jovem seguiu no elenco rubro-negro até o meio do ano passado, quando acertou com o clube português por empréstimo.