Fernando Diniz deixou o Fluminense nesta semanaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/06/2024 10:48

Rio - Ex-treinador do Fluminense, Fernando Diniz, continua sendo o favorito de Mario Celso Petraglia para assumir o Athletico-PR. O presidente do Furacão avalia até mesmo esperar um período de férias do técnico, caso não dure muito tempo, para acertar o retorno do atual campeão da Libertadores ao clube. As informações são do portal "GE".

Diniz encerrou uma passagem de mais de dois anos pelo Fluminense na última segunda-feira e planeja um descanso nos próximos dias. No entanto, existe a possibilidade do técnico não aceitar nenhum convite em 2024. Além do Athletico-PR, o Vasco e o Corinthians o procuraram.



No Furacão existe a confiança de que o convite do Petraglia pode mexer com Diniz. O Athletico-PR foi o primeiro clube da Série A a abrir um espaço para o treinador nesta função, em 2018. Apesar do resultados ruins, a relação de amizade e respeito entre o presidente de Diniz continuam.



O Athletico-PR já teve dois treinadores na temporada: Carlos Osório e Cuca. Além de Fernando Diniz, outros nomes como Mano Menezes e Odair Hellmann vem sendo avaliados pelo Furacão. Porém, o ex-treinador do Fluminense é o favorito.