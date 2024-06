Eduardo Allax é o novo técnico do America - Wandré Silva/AFC

Publicado 26/06/2024 12:56

Rio - O America anunciou, nesta quarta-feira (26), que Eduardo Allax será seu novo técnico. O profissional, que estava atuando como gerente de futebol, assumirá o time até o fim da temporada e já comandou seu primeiro treino no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca.

Marcus Alexandre, demitido na última segunda-feira (25) após três resultados negativos na Série A2 do Carioca. Seu primeiro desafio será no domingo (30), às 14h45, contra o Resende, no Estádio do Trabalhador. Allax assume o lugar deixado porapós três resultados negativos na Série A2 do Carioca. Seu primeiro desafio será no domingo (30), às 14h45, contra o Resende, no Estádio do Trabalhador.

Prestes a completar 47 anos, o novo comandante rubro iniciou a carreira como treinador em 2012, um ano após pendurar as luvas. Ele passou por clubes como Resende, Nova Iguaçu, Bangu, Boavista, Audax, Macaé, entre outros. Ano passado, conquistou um acesso com o Zinzane F.C. Também tem um título da Copa Rio com o Boavista.



Antes de assumir uma nova função no futebol, Allax jogou profissionalmente por 15 anos. Foi goleiro do Atlético-MG, Grêmio e do próprio America, além de outros grandes do país. Agora, o profissional tem a missão de conduzir o Mecão de volta à elite do estadual. Eduardo pega a equipe na vice-liderança, com 10 pontos. Os quatro primeiros avançam às semifinais e somente o campeão sobe de divisão.