Thiago Braz foi medalha de ouro no Rio 2016 e bronze em Tóquio 2020 no salto com vara - Divulgação/AFP

Publicado 26/06/2024 18:09 | Atualizado 27/06/2024 08:39

Atleta do salto com vara, Thiago Braz está liberado para disputar o Troféu Brasil de Atletismo, entre os dias 27 e 30 de junho, e tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Ouro na edição de 2016, no Rio, e bronze em 2021, em Tóquio, o ele havia sido suspenso provisoriamente por doping e conseguiu uma liminar na Corte Arbitral do Esporte (CAS) nesta quarta-feira (26).

Thiago Braz caiu no doping com a substância ostarina, que tem como foco o ganho de massa muscular e força, agindo como um anabolizante - esta é a mesma que afastou a oposta Tandara, do vôlei, por quatro anos.

Em maio deste ano, a World Athletics, entidade máxima do atletismo, confirmou a suspensão de 16 meses a partir da data inicial. Thiago, com isso, só poderia voltar a competir em novembro.

Aos 30 anos, Thiago Braz é um dos principais nomes do salto com vara no cenário mundial. Além das duas medalhas olímpicas, ele conquistou uma prata no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado 2022. Para conquistar a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, precisará passar pela marca de 5,82m no Troféu Brasil.