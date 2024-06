Tadeu Schmidt vai apresentar Central Olímpica - Marcela Ribeiro / Agência O Dia

Publicado 20/06/2024 17:12 | Atualizado 20/06/2024 17:25

Rio - A TV Globo anunciou como será a transmissão olímpica dos Jogos de Paris 2024, que acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. A programação no canal aberto em várias modalidades terá transmissão ao vivo de 10 a 12 horas por dia, além da "Central Olímpica", com Tadeu Schmidt e Fernanda Garay, que irá ao ar após a novela "Renascer" e contará ainda com Galvão Bueno, direto de Paris, na França.

O evento aconteceu nesta quinta-feira (20) em um restaurante no Jockey Club, no Jardim Botânico e recebeu apresentadores, repórteres, executivos e narradores da casa, entre eles: Galvão Bueno, Luís Roberto, Bárbara Coelho, Alex Escobar, Natália Lara, André Rizek e Karine Alves.



Além disso, um time de medalhistas e ex-atletas olímpicos composto por mais de 100 pessoas será comentarista de várias modalidades da Globo e SporTV: Dayane Santos, Nalbert, Fabi, Ítalo Ferreira são alguns nomes. O evento aconteceu nesta quinta-feira (20) em um restaurante no Jockey Club, no Jardim Botânico e recebeu apresentadores, repórteres, executivos e narradores da casa, entre eles: Galvão Bueno, Luís Roberto, Bárbara Coelho, Alex Escobar, Natália Lara, André Rizek e Karine Alves.Além disso, um time de medalhistas e ex-atletas olímpicos composto por mais de 100 pessoas será comentarista de várias modalidades da Globo e SporTV: Dayane Santos, Nalbert, Fabi, Ítalo Ferreira são alguns nomes.

Novo mascote



Após o sucesso dos cavalinhos, Tadeu contará com um novo mascote no programa, que promete fazer sucesso: o "Petit Gatô". De férias na Europa, o apresentador apareceu no telão do evento e falou um pouco sobre a experiência.



"O Central Olímpico vai ser super legal, vou ter o prazer de ter ao meu lado essa mulher super carismática, campeã olímpica, Fe Garay. E a gente vai contar muitas histórias bacanas, curiosas. A gente quer encerrar o dia olímpico e entregar para os nossos telespectadores toda carga de emoção. Entre as novidades estão o nosso formato, teremos participações de diversas personalidades, mas de uma maneira diferente, que vocês não imaginam, vocês vão se surpreender. Deixo aqui mais uma novidade, a primeira aparição do nosso companheiro de estúdio", contou.



Em seguida, o mascote Petit Gatô apareceu no telão. "Podem se preparar para escrever muitas coisas boas sobre mim", brincou o personagem.



Galvão Bueno, em sua décima Olímpiada, desta vez sem ser como narrador, vai destacar algum momento importante do dia em um quadro do programa e contou ao DIA que seu contrato com a Globo segue até o fim do ano.



"Como o Léo Batista não está aqui. Eu sou o mais antigo, com mais idade e o mais longevo na casa. Tenho 50 anos de televisão, desses 43 de Globo. Na Globo, eu faço a cerimônia de abertura esse ano, o que eu faço desde 1984 e também estarei na Central Olímpica ".



400 profissionais envolvidos



Renato Ribeiro, diretor de produção de conteúdos nos esportes; Joana Timóteo, diretora de transmissões esportivas e gestão de elenco; Leonora Bardini, diretora de marketing e programação da TV Globo; e Gabbay apresentaram as novidades da transmissão deste ano, que contará com 400 profissionais envolvidos entre Rio de Janeiro e Paris. Com a ajuda da tecnologia, a Central Olímpica terá o fundo de Paris, conforme a previsão do tempo do dia, no fundo, para dar o efeito visual que o estúdio está dentro da Torre Eiffel.



"Olhar a história dos jogos é olhar a história de quem somos. A Globo acredita nos jogos olímpicos e nos esportes. A Globo quer agregar onde tem divisão por meio do esporte. Furar a bolha que vive no mundo. A gente acredita no esporte brasileiro há mais de 5 décadas", disse Renato Ribeiro no evento.