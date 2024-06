Angélica participa do ’Portugal Show’ - Reprodução

Publicado 20/06/2024 15:02

Rio - Angélica, de 50 anos, ficou chocada ao descobrir uma curiosidade sobre sua boneca, lançada nos anos 1980, durante o "Portugal Show", do Multishow, nesta quarta-feira (19). A apresentadora soube que o brinquedo ainda é comercializado por colecionadores e se espantou com o fato da cabeça do objeto ser vendida separadamente na internet.

"A sua boneca ainda é vendida por colecionadores. Fechada na caixa é um valor, e tem gente que vende só a cabeça", comentou o apresentador. Angélica se surpreendeu. "Só a cabeça? Mas é o quê? Um vodu? Eles querem fazer o quê com a minha cabeça?", quis saber.

Rafael explicou: "Alguém tem o problema com o corpo, a pessoa resolveu vender a cabeça. E vende". A mulher de Luciano Huck reagiu: "Eu vou sair comprando, porque eu estou preocupada. Estranhíssimo. Quanto custa a minha cabeça? Vou chutar R$ 100". O humorista entregou o valor correto. "Quase, R$ 70".

Angélica não concordou com o preço. "Que isso? Eu estou achando muito barato. Minha cabeça vale muito mais que isso, eu trabalho a minha cabeça. Eu faço análise, eu medito, eu vou para retiro. Minha cabeça é a melhor parte do meu corpo. Respeite meu passado", declarou.