Publicado 19/06/2024 12:15 | Atualizado 19/06/2024 12:23

Rio - Tati Machado foi anunciada como a nova integrante do "Saia Justa", do canal GNT. A novidade foi revelada por Ana Maria Braga, durante a exibição do "Mais Você", da TV Globo, desta quarta-feira (19). "Estou muito animada, muito feliz e emocionada", comemora a jornalista de 32 anos, que terá a companhia de Bela Gil e Rita Batista na nova temporada do programa, prevista para o segundo semestre.

Muito emocionada, Tati agradeceu Ana Maria pelo apoio nos últimos anos. "Tem muito de você (Ana) em mim. Você tem me ajudado muito... E é muito bom a gente acreditar nos nossos sonhos e ver que eles estão se realizando", comentou Machado, que, há alguns anos, leva notícias de famosos a alguns matinais da globo, como o "Mais Você", "Encontro" e "É de Casa".



Logo depois do anúncio, a jornalista fez uma publicação bem emocionada no seu perfil do Instagram. No vídeo compartilhado, ela mostra a reação de amigos e da família ao saber da notícia.



Sensação nas redes

Tati Machado conquistou as redes sociais ao longo das suas participações no programa da TV Globo. No ano passado, ela viralizou com um vídeo em que ensina a coreografia "Vai Novinha An An An" , de DJ Dyamante e Mano Walter, que participaram do "Encontro com Patrícia Poeta", cantando o sucesso ao vivo.