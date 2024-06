Maisa Silva marca presença no Mais Você, da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/06/2024 11:25 | Atualizado 18/06/2024 12:17

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, tomou café com a apresentadora Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira (18), e falou sobre seu novo desafio profissional. A atriz está no elenco da próxima novela das seis da emissora, "Garota do Momento", com previsão de estreia para o segundo semestre.

"Faz uns meses que eu comecei essa conversa (com a Globo), pra gente ver se era possível. Fiquei feliz com o convite, até chorei, porque no fundo eu sabia que ia dar certo. Estava torcendo muito. A parte mais doida era não poder contar para ninguém. Guardei um segredo por meses... Fazer uma novela das seis vai ser incrível", disse ela, que atuou em "Carrossel" (2012) e "Carinha de Anjo" (2016), ambas do SBT. "Agora é outra pegada. Outra personagem. Estou muito animada", vibrou.

No folhetim de Alessandra Poggi, Maisa dará vida à Bia, personagem que será a pedra no sapato da protagonista. A trama vai mostrar a busca de uma jovem pela mãe, que desapareceu há 16 anos, e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 1950. É nesse percurso que os caminhos da mocinha da história e da personagem de Maisa se cruzam.

Ana Maria, então, pergunta se a atriz está preparada para viver uma vilã. "Essa maldade juvenil que a Bia tem, tem um humor, uma diversão. É uma pessoa que tenta atrapalhar a outra, mas nem sempre é bem sucedida, mas ela tenta. Tem aquela vilã que a gente ama odiar e a Bia é uma dessas. Quero muito me divertir fazendo maldades. Espero que a Beatriz esteja preparada", comentou.

Maisa disse que ainda não recebeu os roteiros da novela. "Pelo caminho que a gente está trilhando, ainda não recebi os roteiros, tem muito para eu absorver dessa personagem ainda. Ela tem essas maldades, que não são tão vilanescas, é mais uma menina que tem uma inveja, um ciúme, que é chatinha, enjoada. Que existe na vida real. Vamos ver se até o fim dessa trama ela não aprende algo".

Ela também assumiu que sonhava em trabalhar na TV Globo. "Fazer uma novela na Globo é um sonho para muitas pessoas. Tinha essa vontade, mas não imaginava que seria agora. Veio no momento exato. Eu, sem planejar, estava em um momento ideal para encarar esse desafio. Um presente muito grande".

Mudança para o Rio

Maisa vai se mudar para o Rio de Janeiro devido ao novo trabalho. "Estou muito ansiosa para mudar. Nem estou acreditando. Moro em Santana de Parnaíba (em São Paulo). Moro no meio do mato. Vou para a praia, nunca morei em cidade de praia", declarou ela, que pretende ir com os pais. "Eles (os pais) vão. A cachorra vai junto, a minha Lilica", destacou.

Amizade com Larissa Manoela

A atriz contou que recebeu que recebeu uma mensagem linda de Larissa Manoela, que também foi uma das estrelas do SBT, quando anunciou que estaria no elenco de "Garota do Momento". "A gente é muito amiga. A gente mandou uma mensagem super bonita pra mim. A Lari foi uma das primeiras pessoas que eu contei, antes de poder anunciar, porque eu sabia que ela ia ficar quietinha e a Lari também fez uma novela de época daqui (Globo), da Alessandra Poggi, mesma autora... Ela me deu vários conselhos, de amiga, me apoiou muito nesse período. Tenho certeza que daqui pra frente não vai ser diferente".

'Estou solteira'

Durante o programa, a artista destacou que não está namorando. "Estou solteira", afirmou ela, que namorou Nicholas Arashiro durante quatro anos. O relacionamento chegou ao fim em 2021. "O próximo namorado, eu estou brincando que eu quero conhecer meu marido, mas é uma verdade, né? Quero namorar pra casar. Não quero namorar para um passatempo. Não. Levo muito a sério essas coisas".

"Não achei ninguém. Estou procurando, né? Uns me procuram. Às vezes a gente acha, desencontra. Mas quando for pra ser, eu espero encontrar uma pessoa incrível... Quando eu estou apaixonada, eu sei que eu tô apaixonada, quando eu amo alguém, eu não tenho dúvidas, sabe? Eu tenho uma certeza absoluta. Então quando eu encontrar essa pessoa, eu não imagino sendo um caminho muito difícil para entender o meu sentimento, e eu espero que seja fácil, leve e no tempo de Deus", frisou.

Início da carreira

Maisa iniciou a carreira na televisão criança e conquistou a todos por seu carisma. "Sempre fui comunicativa. Bebê falante, conversava com todo mundo do meu bairro... E as pessoas olhavam para os meus pais e falavam: 'Leva essa menina na televisão, bota ela pra fazer comercial'. Meus pais vêm de uma realidade muito distante da televisão, eles dois vêm da roça, então essa coisa de televisão pra eles era mentira. E eu continuei pedindo. Achava que era só entrar na televisão da minha sala. Ficava vendo as crianças indo no programa do Raul (Gil), usando aquelas fantasias, via Sandy & Junior, Kelly Key, Rouge. E eu queria entrar ali, me fantasiar e cantar e dançar. Aí os meus pais falavam, não vai", comentou ela.

"No meu aniversário de três anos, eles me perguntaram o que eu queria de presente. Quero conhecer o vovô Raul. Foi assim. Me levaram para fazer um teste sem preparo algum, sem texto, dança, nada, e eu acabei passando. Na semana seguinte eu fui e nunca mais parei e hoje em dia eu estou aqui", afirmou.

A artista ainda falou sobre os trabalhos ao lado de Silvio Santos e Raul Gil. "Sempre brinco que tive uma escola e uma faculdade na TV com o Raul e com o Silvio, quando a gente fala de comunicação. Acho que não poderia pedir por melhores pessoas me guiando nesse caminho. E lá mesmo, tive contato com o Heby, com tantos comunicadores que eu sempre admirei. Então, ver esse apoio, esse carinho que eles tiveram comigo, desde pequena, é muito significativo".

