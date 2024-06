Simone Mendes - Globo/ Divulgação

Simone MendesGlobo/ Divulgação

Publicado 17/06/2024 08:52 | Atualizado 17/06/2024 09:13

Rio - A cantora Simone Mendes falou sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria, neste sábado (15), durante sua participação no "Altas Horas", da TV Globo. Ao lado de grandes nomes do sertanejo, como Daniel, Chitãozinho e Xororó e Marcos e Belutti, ela deu detalhes de como foi a adaptação na carreira solo.



"Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais [...] É eu e Deus. Só pra cima agora", brincou a cantora enquanto conversava com Serginho Groisman, comandante da atração.

fotogaleria

A artista também contou que o fato das duas cantarem, dividindo as músicas, facilitou o trabalho quando a dupla rompeu. "A gente já era diferente. A Simaria cantava, eu cantava. Então a gente tinha muito isso de uma canta só, a outra ajuda. E aí acho que nesse sentido foi mais fácil para mim", explicou a "Coleguinha".

A artista também contou que o fato das duas cantarem, dividindo as músicas, facilitou o trabalho quando a dupla rompeu. "A gente já era diferente. A Simaria cantava, eu cantava. Então a gente tinha muito isso de uma canta só, a outra ajuda. E aí acho que nesse sentido foi mais fácil para mim", explicou a "Coleguinha".

Em agosto de 2022 Simone e Simaria separaram a dupla e romperam parceria musical que durou quase 30 anos.