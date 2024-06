Juliano Floss é eliminado da Dança dos Famosos; veja classificação - Reprodução

Publicado 16/06/2024 22:40

Rio - Juliano Floss foi eliminado da "Dança dos Famosos", deste domingo (16), ao lado de sua dupla, Dani Duram. Tati Machado, Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Lucy Alves e Bárbara Reis seguem na disputa do quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo.

A grande final da Dança dos Famosos, que deverá contar com o retorno de todos os eliminados anteriores para a cerimônia, está prevista para o dia 7 de julho de 2024. Confira as notas e a situação do programa de hoje abaixo.

Classificação da ' Dança dos Famosos' deste domingo



59,0 pontos - Tati Machado e Diego Maia



58,8 pontos - Amaury Lorenzo e Camila Lobo



58,6 pontos - Samuel de Assis e Larissa Parison



58,5 pontos - Lucy Alves e Fernando Perrotti



58,2 pontos - Bárbara Reis e Vinicius Mello



58,1 pontos - Juliano Floss e Dani Duram (eliminados)