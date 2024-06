Lucio Mauro Filho se emociona com homenagens de Marieta Severo e Marco Nanini no Caldeirão - Reprodução/ TV Globo

Publicado 15/06/2024 20:46

Rio - Lucio Mauro Filho se emocionou durante o "Caldeirão do Mion", da TV Globo, neste sábado (15). O ator e músico, que completa 50 anos na próxima terça-feira (18), recebeu homenagens de Marieta Severo e Marco Nanini, com quem contracenou em "A Grande Família", e não conteve as lágrimas com o carinho.

"É um prazer enorme vir aqui para falar com muito carinho de um filho que a ficção me deu. Eu tenho três filhos e a ficção me deu esse filho que mesmo que a gente as vezes não consiga se encontrar, se ver e tal, a gente está sempre presente um na vida do outro. E vocês veem esse Lucinho aí alegre, animado, multitalentoso, uma pessoa realmente abençoada. Uma pessoa que tem um caráter, firmeza, postura na vida que só traz admiração. Então, eu fico muito feliz de deixar meu coração aqui para esse meu filho tão querido, ele sabe disso", afirmou Marieta.

Já Marco Nanini, declarou: "Falar do Lucinho é a melhor coisa que pode acontecer porque o Lucio Mauro Filho é um dos melhores colegas que a gente pode ter no trabalho e eu tive a sorte de estar com ele por 14 anos e desfrutei da sua companhia, da sua amizade, do seu talento. Ele era um garoto de 26 anos, porém com total comprometimento com o seu ofício. É um grande talento, uma grande pessoa. Parabéns para você, Lucinho, pelo seu aniversário de agora".

"Esses aí são dois grandes amores da minha vida, dois, acima de tudo, amigos. E agora que não tem papai e mamãe pela área, imagina a dimensão que um Marco Nanini e uma Marieta ganharam na minha vida. São pais e mães e referências", disse Lucio Mauro.