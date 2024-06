Marlene Mattos - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 10:42

Rio - Marlene Mattos, de 74 anos, deixará o time de contratados da RedeTV! a partir do dia 1º de julho. A informação foi confirmada pela emissora, em nota enviada ao DIA, nesta quinta-feira (13). O comunicado ainda deixa claro que a saída da profissional, que assina a direção do programa dominical de Geraldo Luís, o "Geral do Povo", foi tomada em comum acordo.

"Após a implementação do programa 'Geral do Povo', chega ao fim a parceria contratual entre a RedeTV! e Marlene Mattos. Em comum acordo, a diretora deixa a emissora no próximo dia 1º, seguindo o que foi previamente estabelecido entre as partes. A RedeTV! agradece a contribuição de Marlene durante este período e deseja sucesso em seus projetos", diz a nota.

Marlene havia sido anunciada como contratada da RedeTV! em novembro do ano passado. Natural do Maranhão, ela se mudou para o Rio de Janeiro quando ainda era adolescente e se tornou empresária, produtora e diretora de TV, com passagens pela TV Manchete, TV Globo, Band, Record, Rádio Globo, RedeTV!, SBT, E+TV e TV da Gente. Sua carreira começou na TV Manchete em 1983. Foi lá que ela conheceu Xuxa, que também estava no início da carreira de apresentadora infantil. Ela começou a empresariar Xuxa. Com o sucesso, a dupla deixou a TV Manchete e foi para a Globo, onde as carreiras das duas explodiu e ganhou outro patamar.

O "Xou da Xuxa", maior programa infantil da televisão brasileira, apresentado por Xuxa e dirigido por Marlene, ficou no ar entre 1987 e 1992. Ao todo, foram dois mil programas. Além disso, Marlene também dirigiu o "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa". Ela também teve uma passagem pelo "Mais Você", em 2001, e pelo "Jovens Tardes", em 2002.

A relação de amizade e profissional entre Xuxa e Marlene chegou ao fim em 2002. Elas evitavam falar sobre as causas do rompimento, mas em 2015, em entrevista à Record, Xuxa disse que se sentia "controlada" e que estava cansada de ser "roubada" e "usada". Em novembro de 2021 aconteceu o tão falado reencontro que está no documentário de Xuxa, do Globoplay. Em um momento, Marlene diz a apresentadora que acertou mais do que errou. "Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão, e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim".