Cenas provocantes de ’Renascer’ repercutem na web - Reprodução de vídeo

Cenas provocantes de ’Renascer’ repercutem na webReprodução de vídeo

Publicado 12/06/2024 10:36

Rio - O capítulo de "Renascer", da TV Globo, pegou fogo, nesta terça-feira (11)! Em uma das cenas calientes, Eliana (Sophie Charlotte) mostrou a Egídio (Vladimir Brichta) que não está de bobeira. A ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) dominou o coronel em um momento de sedução, com direito a cinto no pescoço e beijo nos pés, após se divertir com ele cantando karaokê e bebendo bastante.

fotogaleria

"Tira tudo, mas o lenço fica", comenta Eliana. "Você é besta se você acha que vou ficar só de lenço", respondeu Egídio. "Isso é uma ordem, coronel", ressalta o ex-affair de Damião (Xamã). Logo depois, ela colocou um cinto em volta do pescoço dele e pediu pra ele beijar seus pés. "Tira a minha bota e beija meus pés". "Você não acha que está indo longe demais, não?", quis saber o coronel.

Eliana, então, avisou: "Eu posso lhe dar tudo que Dona Patroa, dona Joana e mulher nenhuma nesse mundo nunca lhe deu, coronel... desde que, aqui dentro, você coma aqui, ó... na minha mão!". Ela ainda pedirá para ser chamada por Egídio de 'coronel' durante o momento de intimidade.

Dona Patroa seduz Rachid



A transa entre Dona Patroa (Camila Morgado) e Rachid (Almir Sater) também deu o que falar nas redes sociais. A mãe de Sandra (Giullia Buscacio) vestiu uma lingerie de Eliana e decidiu ir para o ataque. Ela foi ao encontro de Rachid, mostrou o que tinha embaixo de seu roupão e decretou: "Quero que você me chame do nome de outra... hoje eu quero esquecê quem sou... quero esquecê quem eu fui... Hoje eu quero sê sua, seu Rachid! Quero ser toda sua!", afirmou Iolanda.

"Nós nôm brinca com um coisa dessa!", frisou ele. Dona Patroa deixa claro que não se trata de uma brincadeira e pede: "O sinhô seja o diabo que fô... só me apague esse fogo que tá acabando com o meu juízo!". Rachid concorda. "Nós apaga o fogo, nós apaga o fogo todinho... mas, depois, o senhora não faz queixa". Em seguida, eles vão para a cama.

Cenas bobam na web

As cenas quentes de "Renascer" bombaram na web. "A Eliana fazendo o Egídio de gato e sapato", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O Egídio que nem um cachorrinho atrás da Eliana. Mas essa safada é muito boa mesmo", opinou outro. "Como é que pode Iolanda e Rachid / Eliana e Egídio terem tanta química. Eu me diverti tanto com as cenas dos dois (casais). A ex Dona Patroa engatinhando no chão de tanto tesão foi cinema", comentou uma terceira pessoa.

Confira:

Eu só não tô me divertindo mais que a Eliana #Renascer pic.twitter.com/pihDvBgQXh — TV Globo (@tvglobo) June 12, 2024

Enquanto Egídio virou cachorro da madame, Iolanda enlouquecendo o Rachid com sua versão Jezebel Morri, mas passo bem! #Renascer pic.twitter.com/HRL4Ta87br — Ana Claudia de Almeida (@AninhaCowgirl) June 12, 2024

como é que pode iolanda e rachid/eliana e egídio terem tanta química eu me diverti tanto com as cenas dos dois a ex dona patroa engatinhando no chão de tanto tesão foi cinema #renascer pic.twitter.com/AoFVQl2Pev — integrante cearense do snsd (@yulteith) June 12, 2024

O meu desvio de caráter é gostar muito da Eliana e do Egídio https://t.co/hHzh3l71Sv — Ali (@Alinemarcelice) June 12, 2024

Essa novela hoje tá uma comédia!

Eliana e Egídio

Seu Rachid e Iolanda kkkkk #Renascer — N E V E S (@Tassiasneves) June 12, 2024

A Iolanda quebrando o cajado do Rachid, o grito do Almir Sater com a Camilla caindo da mesa no colo dele. Eu tô rindo dessa cena tem horas kkkkkkkk #renascer pic.twitter.com/SXfbyn67VA — rabeca da joana (@comentasapatao) June 12, 2024