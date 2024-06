João Marcello Bôscoli fala sobre a mãe, Elis Regina, em série documental - Divulgação / Record TV

Publicado 11/06/2024 09:50 | Atualizado 11/06/2024 09:51

Rio - Filhos de Elis Regina, João Marcello Bôscoli e Pedro Mariano falaram sobre o lado maternal da cantora na série documental "Sou Filho Dela - Elis Regina", que chegou ao PlayPlus, nesta segunda-feira (10). Os herdeiros da artista ainda exibiram pertences dela que nunca foram mostrados, como roupas especiais, carteira com os documentos, e até o último presente de Dia das Mães que Pedro deu para a mãe.

Um momento emocionante da produção é quando o produtor musical, João Marcello, se emociona ao relembrar uma situação com a mãe, quando ainda era bebê. "Depois que eu nasci, fui entregue para a minha mãe para ela se despedir, porque eu ia morrer, daquela noite eu não passaria. E ela ficou a noite inteira conversando comigo, cantando... E eu estou aí", disse ele.

Já o cantor Pedro Mariano lembrou como Elis era em casa com os filhos. "Ela levava para a escola, fazia o açougue, fazia compra... Elis Regina não é apenas uma voz num disco para as pessoas". João também comentou a falta que a mãe, que morreu aos 36 anos, faz. "Quando uma pessoa dessa, fisicamente parte, ela vem morar dentro da gente, né? A saudade que sinto é a presença dela, não é a ausência", pontuou.

No cenário especial, onde foi reproduzido a varanda da casa em que eles viveram com a mãe, os irmãos se emocionaram ao relembrarem o tempo em família longe dos holofotes. João Marcello, então, revelou que sua participação na série foi marcante, por despertar várias memórias afetivas.

"Já tive a chance de falar muitas vezes sobre a Elis. Agora, nunca tinha vivido a experiência de, sem saber, chegar num estúdio para dar um depoimento e ter uma reconstrução, muito cuidadosa, da casa onde eu e meu irmão passamos a infância, com a minha mãe, com a minha irmã. Foi mágico... A gente acabou acessando outras memórias, emoções, lugares diferentes do meu coração. Evocou coisas que eu não me lembrava mais. A emoção foi muito especial e inédita, nunca tinha sentido aquilo", declarou.



Pedro concordou: "Ver o carinho e dedicação na confecção desse lindo material documental sobre a Elis me encheu de orgulho! Poder participar e, de alguma forma contribuir, foi muito especial!". Além de Pedro e João, Elis também teve Maria Rita.

Amizade com Waderléa



Além dos filhos de Elis, Wanderléa também participa do documentário e cita a ocasião em que a amiga deixou João sob seus cuidados em Los Angeles, enquanto gravava o clássico disco com Tom Jobim, em 1974. A produção também vai a Porto Alegre (RS) e entrevista uma amiga de infância de Elis Regina, Marisa Ramos, que revela um texto inédito escrito pela cantora na infância e que ela preservou até hoje.