Isabelle Nogueira, a Cunhã Poronga, no Festival de Parintins - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2024 20:04 | Atualizado 13/06/2024 20:06

Rio - A Globo desistiu de transmitir o Festival de Parintins, do Amazonas, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho no Bumbódromo, arena onde acontece a disputa entre Caprichoso e Garantido. A emissora divulgou um comunicado informando o motivo de não exibir mais a festa que apresenta as lendas e rituais dos povos originários e da cultura popular da Amazônia, através dos dois grupos de boi-bumbá.

"A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento. A Globo continua interessada em exibir nas suas diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento", iniciou a emissora em nota, nesta quinta-feira (13).

A reportagem tentou contato com os organizadores do festival, mas não obteve retorno até o momento. A Globo afirma que a riqueza cultural da região esteve sempre presente na programação da emissora, "seja através da cobertura local, na beleza de suas histórias e cenários representados na dramaturgia ou pelos artistas e personalidades presentes em programas, musicais e realities"

A participação de Isabelle Nogueira no "BBB 24", a Cunhã Poranga do Boi Garantido, que falou muito sobre a cultura amazonense no programa, também seria um dos motivadores do interesse da empresa de investir na transmissão do evento.



"A formalização do nosso interesse tinha como objetivo integrar o Festival de Parintins ao portfólio de grandes transmissões da Globo, palco das principais festas culturais e populares brasileiras. O evento continuará presente na cobertura nacional do jornalismo da Globo e da Rede Amazônica", conclui a Globo.