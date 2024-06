Ana Maria Braga e Gil do Vigor viralizam com 'looks' combinando: 'Estamos iguais' - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 11:47 | Atualizado 13/06/2024 11:49

Rio - Par de jarros! A apresentadora Ana Maria Braga e o influenciador Gil do Vigor viralizaram nas redes sociais, nesta quinta-feira (13), após aparecerem com o look combinando, durante o "Mais Você", da TV Globo. O visual escolhido foi terninho rosa com blusa e tênis em tons de branco.



"Estamos iguais", disse o ex-bbb de mãos dadas com a comunicadora enquanto mostravam a combinação. "Iguaizinhos! Só botei aqui um decotezinho", revelou Ana Maria enquanto sorria. "Que fofo", opinou Louro Mané, mascote do programa.



A cena repercutiu nas redes sociais e os internautas reagiram. "A Ana Maria e o Gil do Vigor combinando os lookinhos", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Eu amei", expressou outra pessoa. "Lindos", escreveu uma terceira seguidora com um "emoji" de coração rosa.