Igor Rickli e Aline Wirley se emocionam com mensagem do filho: É um príncipe - Reprodução de vídeo

Igor Rickli e Aline Wirley se emocionam com mensagem do filho: É um príncipeReprodução de vídeo

Publicado 12/06/2024 12:03 | Atualizado 12/06/2024 12:16

Rio - Aline Wirley e Igor Rickli se emocionaram, nesta quarta-feira (12), com a mensagem do filho Antonio, durante a participação do casal no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo. O pequeno mandou um recado para os pais, que estreiam hoje o espetáculo "É O Amor".



"A gente está muito feliz com o sucesso, com o sonho de vocês realizado. De todas as vezes que vocês ficaram orgulhosos comigo, eu queria retribuir o favor, porque agora eu estou muito orgulhoso de vocês. Parabéns", disse o menino.