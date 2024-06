Aline Wirley e o marido, Igor Rickili, na abertura da São Paulo Fashion Week - Van Campos / AgNews

Aline Wirley e o marido, Igor Rickili, na abertura da São Paulo Fashion WeekVan Campos / AgNews

Publicado 10/06/2024 18:53 | Atualizado 10/06/2024 18:57

No final de semana, Aline Wirley e Igor Rickli emocionaram seus seguidores ao anunciarem o término do processo de adoção de seus filhos, Fátima e Will, iniciado há quase um ano. Compartilhando a felicidade, o casal revelou que as certidões dos pequenos já estão em mãos, oficializando-os como Fátima Cristóforo e Will Cristóforo.



"A gente está tão feliz, meu Deus! Acabou, finalizou o processo das crianças junto, né? Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Cristóforo e Will Cristóforo", exclamaram Aline e Igor em publicação no Instagram, radiantes com a nova fase da família. Eles também são pais orgulhosos de Antonio, carinhosamente conhecido como Caramelo, de nove anos.



Enquanto compartilhavam a notícia, o casal fez questão de mostrar brevemente os rostinhos dos novos membros da família, destacando o quanto são especiais. "Estou na fila a três anos e toda vez que eu vejo cenas como essa o meu coração enche de alegria. Que Deus continue abençoando essa família!", desejou uma seguidora nos comentários.