Anitta é surpreendida por Peso Pluma durante festival - Reprodução de vídeo

Anitta é surpreendida por Peso Pluma durante festivalReprodução de vídeo

Publicado 10/06/2024 16:18 | Atualizado 10/06/2024 16:18

Peso Pluma surpreendeu a todos ao quebrar o pé durante um show em Nova York, nos EUA, na noite de domingo (9). Mesmo com a fratura, o cantor mexicano, que está vivendo um affair casual com Anitta, não deixou o palco e continuou a apresentação.

"Pé quebrado? Não estou nem aí!", declarou o artista, mostrando sua determinação. Nas redes sociais, Peso Pluma compartilhou fotos do show, incluindo uma imagem de seu pé enfaixado. Em seu perfil no Instagram, ele agradeceu aos fãs nova-iorquinos.

"Obrigado, Nova York! A energia de vocês foi surreal! Amo vocês", escreveu ele na legenda do post. Os fãs ficaram impressionados com a atitude do cantor e rapidamente inundaram as redes sociais com mensagens de apoio e admiração.