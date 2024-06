Irmã de Neymar reforça boatos de treta com Bruna Biancardi: 'Vergonha' - Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 12:13

No sábado (08), a pequena Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr., recebeu o sacramento do batismo em uma igreja católica em São Paulo. O evento reuniu familiares e amigos próximos dos pais, porém, a ausência de Rafaella Santos, irmã do jogador, não passou despercebida pelos olhares atentos do público.



Os rumores sobre possíveis desentendimentos entre Rafaella Santos e Bruna Biancardi ganharam força após a influenciadora ser vista curtindo um dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, internautas reclamaram da ausência da famosa no batizado de sua sobrinha.



Questionada sobre sua ausência na cerimônia, Rafaella Santos explicou que tinha compromissos previamente agendados no Rio de Janeiro. Enquanto isso, os pais de Neymar e seu irmão de criação estiveram presentes no evento, como mostraram fotos compartilhadas nas redes sociais.



As respostas de Rafaella não acalmaram os ânimos dos internautas. “Batizados não são marcados do dia pra noite. Poderia não ter aceitado o compromisso [que tinha no Rio de Janeiro]. Não foi porque não quis e porque não gosta da menina e nem da mãe da menina”, afirmou uma seguidora. “Falta de vergonha na cara, era melhor nem responder. Tinha compromissos? Faça-me o favor batismo da tua sobrinha uma única vez na vida. Falta de amor pela sobrinha, e pelo irmão já nem respeito tem”, detonou outra.