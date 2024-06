Filho de Bárbara Evans foi diagnosticado com bronquiolite e está internado na UTI - Reprodução

Publicado 10/06/2024 10:27 | Atualizado 10/06/2024 10:28

A influenciadora Bárbara Evans voltou às redes sociais para informar sobre a saúde de seu filho Antônio, de 6 meses, diagnosticado com bronquiolite. Hospitalizado há cerca de uma semana, o pequeno teve a sedação suspensa pelos médicos nesta segunda-feira (10), e há esperanças de que a sonda alimentar seja retirada em breve.

A modelo destacou a importância de um progresso gradual e cuidadoso. "Estamos progredindo, tem que ser bem aos pouquinhos. Hoje, tirou total a sedação dele, ele estava só um pouquinho para não ficar nervoso, mas tirou total a sedação para ver como ele vai mamar. Se ele mamar bem, aí já tira a sonda, que está para ele se alimentar", revelou.



A influenciadora também ressaltou a necessidade de cautela nesse processo. "Também tem que ver se vai baixar a saturação, como vai ser na hora da mamada. Se tudo correr bem, vai tirar a sonda de alimentação do nariz. É tudo com muita calma, sem pressa. Tudo agora tem que ser no tempo dele, não no nosso tempo", ponderou.



No domingo (9), a influenciadora desabafou em seu Instagram sobre o cansaço acumulado. "Hoje completa sete dias que estamos no hospital. Ontem, antes de dormir, chorei muito. 'Mas ele não está melhorando?'. Está, mas chorei por tudo que a gente está vivendo, porque não aguento mais ele sofrendo, por todas as mães que estão vivendo as lutas delas do meu lado, pelo meu cansaço, de saudade dos meus filhos que estão em casa", desabafou Bárbara.



"Ontem dei uma assustada com algumas coisas que aconteceram comigo, fiquei preocupada porque preciso continuar, não tem opção. Pensei: 'vou aproveitar que meu marido está aqui, que é final de semana, e vou tentar me desligar'. Sei que ele [bebê] está bem, estável, e que essa noite não ia mudar nada. Ia deixar para mudar durante o dia, tomei um calmante, acordei outra pessoa, graças a Deus acordei muito bem. É ter fé, buscar saídas, soluções e acreditar muito", concluiu.