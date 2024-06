Roberta Miranda apoia mãe angolana com filho prestes a perder a visão - Foto: Reprodução

Publicado 08/06/2024 17:01

Roberta Miranda, conhecida como a "Rainha da Música Sertaneja", desembarcou em Luanda, na Angola, para um show de sua nova turnê, "Infinito". Desde sua chegada na manhã desta quinta-feira (6), a cantora tem compartilhado momentos especiais da viagem com seus seguidores. Entre suas aventuras, destacou-se uma visita a uma feira de artesanato onde conheceu uma criança prestes a perder a visão.



"Sempre que venho a Luanda, separo parte do cachê para ações sociais", revelou Roberta Miranda. A cantora encontrou uma mãe e seu filho que estão prestes a enfrentar a perda de visão devido à falta de recursos para um bom atendimento médico. Sensibilizada pela situação, Roberta não hesitou em oferecer sua ajuda. "Amo o povo angolano e, se hoje completo quase 40 anos de carreira, 35 são dedicados à Angola", declarou.

A famosa ainda recordou um momento mais precário: 'Jamais vou esquecer que frequentei o país no auge da guerra! Ainda não tinha energia elétrica e às seis da tarde já havia toque de recolher! Desde então, trabalho no social com eles e tenho doado parte do meu cachê para este povo sofrido”, recordou.



A famosa lembrou dos tempos difíceis que viveu ao frequentar Angola durante a guerra civil. "A imprensa fez este favor em me ajudar nessa missão e confesso que fico muito feliz", revelou Roberta Miranda, agradecendo o apoio recebido. "Estou compartilhando todos os meus passos na Angola com meus fãs brasileiros que estão espalhados pelo mundo", finalizou.