Ary Fontoura atualiza fãs sobre cirurgia e recuperação: 'Tudo certo' - Foto: Reprodução

Ary Fontoura atualiza fãs sobre cirurgia e recuperação: 'Tudo certo'Foto: Reprodução

Publicado 08/06/2024 13:02

Na manhã deste sábado, 8, Ary Fontoura voltou às redes sociais para tranquilizar seus seguidores sobre sua saúde após uma cirurgia ocular. O ator, que recentemente havia revelado que passaria por um procedimento oftalmológico para melhorar sua visão, informou que a operação foi um sucesso e que agora está se recuperando no hospital.



Em seus stories do Instagram, Ary apareceu deitado no leito hospitalar, com um dos olhos cobertos por uma espécie de óculos de proteção. Demonstrando sua habitual simpatia, o ator fez um sinal de 'joinha' com a mão para mostrar que tudo correu bem e agradeceu o carinho dos fãs. "Deu tudo certo! Obrigado por todas as orações. Vocês são lindos demais," escreveu ele.



Ary Fontoura também compartilhou que, após a operação, recebeu a visita de seu cardiologista para um check-up do coração, assegurando que está se cuidando bem. Na última sexta-feira, 7, ele já havia aparecido nas redes sociais vestido com trajes hospitalares, explicando o motivo da internação. "Aqui estou eu, na expectativa de fazer um procedimento nos olhos, catarata, evidentemente, proveniente da idade que o senhor Ary tem," comentou com bom humor.



Para tranquilizar ainda mais os fãs, ele publicou um vídeo caminhando pelo hospital com a legenda: "Seu Ary está se cuidando um pouquinho para enxergar vocês melhor. Beijos." A publicação foi inundada por mensagens de apoio, com colegas do meio artístico e seguidores desejando uma rápida recuperação. "Melhoras! Vai ficar com olhos ainda mais brilhantes," escreveu o jornalista Hélter Duarte. "Boa sorte, queridão! Vai dar tudo certo!!" comentou Evandro Mesquita.