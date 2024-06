Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2024 11:11

Luana Piovani voltou a causar alvoroço nas redes sociais após compartilhar um trecho de um podcast em que seu ex-marido, Pedro Scooby, faz declarações polêmicas sobre ela. No corte, Scooby lamenta a forma como a atriz o teria exposto online. “Minha ex-mulher ficou com ódio de mim e ela tem um poder muito forte na internet,” iniciou o surfista, destacando que atualmente quem julga é a internet e não mais o juiz.

Scooby explicou como essa exposição teria afetado suas parcerias e patrocínios. “Hoje em dia quem te julga é a internet, mano. Eles vão lá no teu patrocinador, começam a mandar mensagem,” desabafou. O surfista pareceu incomodado com a influência de Luana sobre a opinião pública, sugerindo que suas críticas online são exageradas e prejudiciais.

Não demorou para que Luana Piovani respondesse à altura. Usando seus stories no Instagram, a atriz refutou as acusações do ex-marido com contundência. “Falar a verdade é bem diferente de bater: um homem já me bateu, e a sua ex-mulher sempre falará as verdades!” escreveu. Luana deixou claro que não se intimida em expor o que considera ser a verdade sobre o comportamento de Scooby.

A atriz concluiu sua resposta com um aviso. “Por isso, se liga, fez merd* conto mesmo! Pra gente ver a real cara dos alecrins dourados,” disparou, utilizando a expressão "alecrins dourados" para ironizar a postura do ex.