Jojo Todynho - Foto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 20:43

Jojo Todynho anunciou que vai se submeter a novas cirurgias plásticas em breve. A funkeira, que perdeu impressionantes 53 kg após uma cirurgia bariátrica em setembro de 2023, tem adotado um estilo de vida saudável com dieta e treinos intensos. Em um vídeo descontraído, Jojo mostrou seu atual decote e brincou sobre os próximos procedimentos estéticos.



"Eu já falei para o meu cirurgião para ele botar meu peito na bandeja, coisa linda aqui. Uma coisa, 'tchan', toda na lipo HD", declarou Jojo, esbanjando bom humor. A influenciadora não esconde a empolgação com as mudanças no corpo e compartilha cada passo com seus seguidores, que acompanham sua jornada de transformação.



Apesar do foco nos treinos, Jojo admitiu que seu abdômen trincado não será fruto apenas da academia. "É, eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia, vai ser pela cirurgia mesmo. Buenas tardes", disse ela, deixando claro que os procedimentos cirúrgicos também fazem parte do seu plano de transformação corporal.



Os fãs de Jojo seguem elogiando sua determinação e mudança de estilo de vida nas redes sociais. "Não é questão de ter dinheiro, vai muito além. Ela tem é força de vontade", afirmou um seguidor. "A parte dela ela tá fazendo. Agora que venham as mãozinhas mágicas dos cirurgiões", ponderou outro fã, apoiando as decisões da famosa.