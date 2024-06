Emily Garcia boqueia seguidora que sonhou com seu namorado: 'Peste' - Foto: Reprodução

Emily Garcia boqueia seguidora que sonhou com seu namorado: 'Peste'Foto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 20:32

Emily Garcia decidiu abrir o coração nas redes sociais e responder às críticas que tem recebido sobre seu relacionamento com Victor Igoh. A influenciadora está cansada das declarações negativas e das enquetes maldosas que questionam a duração do namoro. Segundo ela, a partir de agora, quem não respeitar seu relacionamento será bloqueado, independente de ser fã ou não.

"Assim vocês não colaboram com a minha evolução espiritual, c*cet*. Não é porque é fã ou fã-clube, que eu não vou esculhambar não, meu amor. Eu dou block sem dó mesmo, porque isso pra mim é falta de noção", desabafou Emily. A influenciadora se mostrou firme em sua decisão e deixou claro que não vai tolerar mais esse tipo de comportamento.

Emily argumentou que tem sido difícil lidar com o público nos últimos dias e que nunca consegue estar em paz. "Você querer controlar a vida de alguém? Escolher com quem a pessoa vai namorar ou vai deixar de namorar? Ah, pelo amor de Deus", criticou a ex-mulher de Babal Guimarães. Com isso, ela reforça seu desejo de manter a privacidade e a serenidade em sua vida amorosa.

Além de enfrentar as críticas, recentemente Emily também se deparou com rumores de que estaria no elenco de "A Fazenda 16". Ela negou categoricamente essa possibilidade e ainda fez piada sobre a situação: "Só se eles me levarem de lá direto para um manicômio", brincou.