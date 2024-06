Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Bianca AndradeReprodução/Instagram

Publicado 07/06/2024 17:09 | Atualizado 07/06/2024 17:16

Bianca Andrade surpreendeu seus seguidores na noite desta quinta-feira, 06, ao revelar a nova identidade visual da sua marca, Boca Rosa. A influenciadora mostrou a alteração no logo, que agora adota uma paleta de cores mais sóbria e sofisticada, incluindo tons de cinza. A mudança chamou a atenção dos fãs, que estavam acostumados com o tradicional rosa vibrante da marca.

Apesar da novidade, nem todos receberam bem a mudança. Nas redes sociais, alguns internautas expressaram suas opiniões sobre o novo visual. “Imagine uma marca se chamar BOCA ROSA e não adotar o rosa com destaque na identidade visual”, comentou um usuário no X, antigo Twitter. Outro criticou a escolha das cores, dizendo: “Empresas precisam colocar na cabeça que a cor rosa pode ser premium, dito isso, rebranding terrível e ao meu ver, desconexo com o universo Boca Rosa”.

Na manhã desta sexta-feira, 07, Bianca usou suas redes sociais para responder às críticas. “Como vocês não desconfiaram do cinza? Olha a minha casa, o meu apartamento, eu amo essa estética, sou apaixonada”, explicou. A empresária destacou que a escolha foi pessoal e refletiu seu gosto. “Achei que ia ficar tão óbvio que pensei em trazer o preto e o branco para a campanha para não ficar tão óbvio, se não perde toda a graça. Fiquei chocada”, espantou-se.

Bianca também prometeu que a nova estética trará mais surpresas. “O tom cinza é predominante até porque funciona muito bem como base para o que a gente quer passar da marca neste momento [...] mas não vai ser só cinza não, prometo que ainda vou te surpreender com essa estética”, afirmou. A influenciadora está confiante de que os seguidores irão se apaixonar pela nova fase da Boca Rosa.