Publicado 07/06/2024 12:59 | Atualizado 07/06/2024 12:59

Fernando Sampaio, que já participou de diversas novelas bíblicas na Record, protagonizou uma intensa discussão com a participante Anahí Rodrighero, a Any, em "A Grande Conquista". No meio da briga, o ator se aproximou da jovem de forma ameaçadora, gritando e quase dando uma cabeçada nela, o que repercutiu mal nas redes sociais.



O atrito começou após um comentário de Hideo que incomodou Fernando, levando o ator a confrontar Any em seguida. Ele acusou a empresária de fazer fofoca e pirraça, ao que ela respondeu: "Não sei por que você tá dando esse show". A tensão aumentou com Fernando chamou a loira de chata, cínica, falsa e insignificante.



A discussão escalou quando Any interrompeu uma conversa entre Fernando e Fellipe, afirmando: "Tá gravando". Fernando debochou e confrontou Anahí cara a cara, repetindo a frase "não fale que é um personagem" de forma cada vez mais agressiva. A situação tomou um rumo ainda mais pessoal e acalorado para o artista, enquanto a empresária mantinha a postura.



No ápice da discussão, Fernando gritou: "Me respeite como ator" e fez um movimento brusco, aproximando o seu rosto ao de Any, que recuou assustada. Dona Geni, uma das participantes, repreendeu Fernando, dizendo que ele não podia gritar com mulher. Abalada, a empresária foi para o quarto chorando, afirmando que quase levou uma "cabeçada".