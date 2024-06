Irmã de Deolane debocha de Davi ao pedir vídeo para mãe que o detesta - Foto: Reprodução

Irmã de Deolane debocha de Davi ao pedir vídeo para mãe que o detestaFoto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 12:04 | Atualizado 07/06/2024 12:11

Dayane Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, protagonizou um momento inusitado nas redes sociais ao pedir um vídeo para Davi, ex-BBB, sem que ele soubesse da história por trás: "Minha mãe é muito fã sua, faz um vídeo pra ela", solicitou a influencer, sabendo que a matriarca nunca foi com a cara do baiano.

À pedido de Dayane, Davi respondeu de maneira descontraída: "Calma aí calabreso, tia tô passando aqui pra mandar um beijo e abraço pra senhora", iniciou. Provavelmente desconhecendo a verdadeira intenção da famosa, o campeão seguiu com bom humor. "Bora comer um feijão Dona Sol," disse ele ao ouvir o nome da mãe de de Deolane.

"Um sol arretado, da Bahia toda," brincou o ex-BBB. Após Dayane afirmar que a comida da mãe é a melhor, ele respondeu: "Vou ter que provar pra ver se é bom mesmo." Ela então completou dizendo que o ex-BBB iria jantar em sua casa.



No entanto, o que ex-motorista de aplicativo não sabia é que Solange Bezerra, mãe de Dayane e Deolane, nunca apoiou sua vitória no BBB 24. Durante o reality, ela declarou que não concordava com a permanência de Davi e, mesmo não apoiando Wanessa Camargo, achou sua expulsão injusta. "A máscara do Davi ainda vai cair," afirmou ela na época, chamando o baiano de sonso.



A situação provocou um misto de risadas e constrangimento entre os fãs, que logo perceberam a ironia por trás do pedido de Dayane. A maioria dos internautas criticaram a tentativa de debochar do vencedor do reality sem que ele soubesse.