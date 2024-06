Luana detona Whindersson por livrar Neymar: 'Puxar saco da terapeuta' - Foto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 09:20

Luana Piovani não deixou passar em branco a defesa de Whindersson Nunes a Neymar em meio à polêmica envolvendo ela e o jogador. Após uma internauta criticar o atleta e questionar o apoio do comediante, a atriz assinou embaixo e ainda mandou um recado contundente para o ex-namorado de Luísa Sonza, provocando alvoroço nas redes sociais.



Uma seguidora, indignada com a postura do humorista, escreveu: “O Whindersson dizendo que não dá pra criticar o Neymar porque ele não pestanejou em mandar 8 drones para ajudar a distribuir alimentos no RS. Meu amigo, se eu ganhasse 1 milhão POR DIA como o Neymar, eu teria era vergonha de dizer que minha grande ação foi mandar 8 drones”.



Luana Piovani não hesitou em compartilhar o comentário da internauta em seus stories do Instagram e adicionou sua própria crítica. "O cara tá cheio de B.O. pessoal e vem defender ignób*l? Ah engraçadinho, vai puxar o saco da sua terapeuta e do seu psiquiatra, esses sim merecem suas falas", disparou a atriz, gerando ainda mais polêmica.



Nas redes sociais, a fala de Luana dividiu opiniões. “Ela só vive pra atacar as pessoas?”, questionou um internauta. “Ela levantou com a língua igual chicote hoje”, comentou outra seguidora. “Rapaz, luta de peso essa agora eu quero ver Whindersson X Luana”, brincou um terceiro. “Mas tá errada?”, ponderou mais uma, defendendo a atriz.



