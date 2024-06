Em meio a boatos, Wanessa homenageia Yasmin em aniversário: 'Saudade' - Foto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 20:06

Wanessa Camargo usou suas redes sociais para prestar uma homenagem especial a Yasmin Brunet, que completou 36 anos nesta quinta-feira, 6. A cantora fez questão de parabenizar a amiga publicamente, compartilhando um vídeo cheio de momentos marcantes que viveram juntas durante o BBB 24, da TV Globo.



No Instagram, Wanessa publicou o vídeo com uma legenda carinhosa: "Yasmin, linda por fora e por dentro, de coração puro. Desejo tudo de incrível e melhor para você. Viva a nossa sereia!" A postagem rapidamente ganhou destaque, com os fãs elogiando a amizade sincera entre as duas celebridades.



Nos comentários, os seguidores de Wanessa e Yasmin celebraram a bela amizade. "A amizade de vocês é uma das coisas mais lindas da vida, juro", disse uma seguidora. Outra fã relembrou os momentos compartilhados: "Que saudade! Foram tantos momentos incríveis. Amo vocês."



A homenagem não passou despercebida, e muitas mensagens de carinho foram deixadas para Yasmin. "Parabéns @yasminbrunet, tudo de melhor e muito amor e felicidade... a amizade de vocês duas é muito linda de se ver", escreveu uma fã. "Parabéns, @yasminbrunet!!! Toda felicidade do mundo!!! E eu amo essa amizade!", comentou mais uma seguidora, destacando a importância do vínculo entre as duas amigas.