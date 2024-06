Maiara cai no choro ao ver Maraisa emocionada ao se despedir do noivo - Foto: Reprodução

Maiara cai no choro ao ver Maraisa emocionada ao se despedir do noivoFoto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 16:49 | Atualizado 06/06/2024 17:00

Nesta quinta-feira (6), Maiara, de 36 anos, não conseguiu conter as lágrimas ao ver sua irmã, Maraisa, também de 36, chorando ao se despedir do noivo, Fernando Mocó. O momento emocionante foi gravado e compartilhado por Maiara em suas redes sociais, onde ela explicou o motivo de tantas lágrimas. "É amor demais!", escreveu a cantora.



Maraisa, visivelmente emocionada, se despediu de Fernando, que está indo trabalhar e não poderá acompanhá-la nos próximos dias. "É amor demais! Dessa vez ele vai trabalhar e não vai conseguir ir na logística… mas daqui dois dias ele já está conosco (risos)! Casa logo, meu Deus! E leva eu! Quero um quarto na casa", pediu Maiara em seus stories do Instagram.

"Olha minha irmã triste, está chorando de verdade. Ele volta, irmã", continuou a cantora, que se emocionou tanto ao ponto de também não segurar as lágrimas. "Até eu choro. Não vai embora, não", brincou ela despedindo-se de Fernando. "Vai com Deus, cunhado. Até eu chorei, irmã, achei que era de mentira [que você estava chorando]", desabafou.



Maraisa e Fernando tornaram o namoro público em junho de 2023 e ficaram noivos em outubro, após apenas quatro meses. Embora tenham passado por uma breve separação em novembro, reataram em dezembro.