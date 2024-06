Bambam detona Juliette: 'Não é maior do que eu nem aqui, nem na China' - Foto: Reprodução

Bambam detona Juliette: 'Não é maior do que eu nem aqui, nem na China'Foto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 16:05

Kleber Bambam, vencedor do primeiro Big Brother Brasil em 2002, fez declarações polêmicas sobre a fama de outros participantes do programa. Em uma entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV!, Bambam falou sobre Sabrina Sato, Grazi Massafera e Juliette, garantindo que ele é o maior de todos os tempos. "Ela não é maior do que eu, nem aqui, nem na China", disse, referindo-se a Juliette.



O campeão do BBB 1 criticou a queda no número de seguidores de Juliette, que passou de 32 milhões para 30 milhões. "Não posso julgar como pessoa, estou vendo como artista, o lado profissional", comentou. Bambam ainda ressaltou que poucos ex-BBBs duraram no cenário artístico, mencionando Sabrina Sato e Grazi Massafera como exceções, além de si mesmo.



Bambam ficou marcado na história do reality pelo bordão "faz parte" e pela criação da boneca Maria Eugênia. Até hoje, ele se considera um dos maiores participantes do programa. "Ninguém, na época, viu um cara estourar como eu; só ídolos, Ronaldo Fenômeno, que ganhou a Copa do Mundo, só pessoas que se destacaram absurdamente", refletiu o fisiculturista, destacando sua veia artística e seu impacto no público.



Além de relembrar sua participação no BBB 1, Bambam contou sobre sua breve volta ao BBB 13, quando desistiu após alguns dias. Ele revelou que essa decisão gerou uma briga com o diretor Boninho, resultando em seu banimento da Globo por alguns anos. "Ele me bloqueou da Globo por uns três, quatro anos, de 2013 a 2017. Eu ia nos programas e falava: ‘Boninho, você vai ter que me aturar’. Hoje já não tem mais isso", concluiu.