Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução

Thiago Nigro e Maíra Cardi Foto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 12:21 | Atualizado 06/06/2024 12:28

Maíra Cardi, de 40 anos, fez uma revelação polêmica durante sua participação no PodCats. A influenciadora digital contou que "fez a limpa" no Instagram de seu marido, Thiago Nigro, de 33 anos, removendo quase todas as mulheres seguidas por ele e silenciando as poucas que restaram.



"Quando ele foi [ao Legendário], ele não pôde levar celular, eu quem fiquei com o celular. Muito tempo, não tinha nada para fazer… Fiz a limpa no Instagram dele. Excluí uma galera e as que não podia excluir, silenciei tudo. Você olha o feed dele e é só menino, 100%," disse Maíra.



Ela ainda contou que falou sobre sua atitude para o marido, que apenas riu em resposta. Quando questionada pelo apresentador do podcast, Maíra afirmou que Thiago não retribuiu a "limpa" e que ela continua seguindo rapazes normalmente.



Recentemente, a família se envolveu em uma polêmica após Thiago chamar Sophia, filha de Maíra com Arthur Aguiar, de filha, o que incomodou Jheny Santucci, atual namorada de Arthur. Jheny, que deu à luz o segundo filho do ex-BBB, demonstrou seu descontentamento nas redes sociais.