Gabriely Miranda e EndrickFoto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 11:01 | Atualizado 06/06/2024 11:06

Após semanas de especulações sobre se Gabriely Miranda acompanharia Endrick na Europa, a modelo elevou os rumores ao compartilhar momentos de sua festa de despedida nesta quarta-feira (5). A influenciadora publicou fotos da decoração do evento, que incluía um painel com seu nome, balões preto e branco, e uma seleção de bebidas para os convidados.



A loira, que namora o jovem jogador contratado pelo Real Madrid, deu a entender que está se preparando para a mudança para a Espanha. A festa de despedida organizada por Endrick na semana passada para marcar sua saída do Palmeiras contou com a presença de familiares, amigos e companheiros de time. Foi nesse evento que Gabriely e Cintia Ramos foram vistas juntas, após um período de tensão familiar.



A relação entre Endrick e Gabriely tem sido acompanhada de perto nas redes sociais, e a possibilidade da mudança da influencer para a Europa só aumentou a curiosidade sobre o futuro do casal. "Se aposentou com 23 anos. Visionária!", ironizou uma seguidora. "Carinha de vilã de novela né, mas que sejam felizes", apontou outra. "Ele muito jovem, começando uma carreira de sucesso! A mãe dele está certíssima!", criticou mais uma em relação à polêmica da influencer com a sogra.