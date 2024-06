Bia Miranda fica surpresa com crescimento repentino de sua barriguinha de grávida - Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2024 09:31 | Atualizado 06/06/2024 09:31

Bia Miranda, de 20 anos, respondeu críticas após publicar um vídeo dançando funk durante o trabalho de parto de seu primeiro filho, Kaleb. A influenciadora, que está em um relacionamento com o DJ Raphael Buarque, de 34 anos, há pouco mais de um ano, recebeu comentários questionando sua atitude.

"Isso nao e uma realidade! Quem e mãe sabe… Não romantizem a maternidade, principalmente na hora de dar à luz!", pediu uma internauta, criticando Bia Miranda. A famosa não deixou o comentário sem resposta. "Ninguem ta romantizando nao gatona, pelo menos eu nao. Estou mostrando o que fiz para dilatar mais, e eu dancei [risos] Com dor? Sim, obviamente", rebateu ela.

Bia Miranda deixou claro que a dança foi uma estratégia para auxiliar na dilatação, uma estratégia comum no trabalho de parto, e não uma tentativa de menosprezar a dor. Enquanto algumas pessoas criticaram, outras compartilharam suas próprias experiências. "Eu, com seis dedos, estava deitada na cama pensando que Deus tava me levando", revelou uma seguidora. "Guerreira, conseguiu até dançar", apontou outra. "Até perto de parir dança bem", elogiou mais uma.



Vale destacar que Kaleb nasceu nessa quarta-feira (5) e já é uma pequena celebridade, acumulando mais de 91 mil seguidores nas redes sociais. O pequeno é o primeiro filho de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14, e também o primeiro bisneto da rainha do rebolado, Gretchen, de 65 anos.