Desaparecimento de irmã de Vitor Belfort vai virar documentário - Foto: Reprodução

Desaparecimento de irmã de Vitor Belfort vai virar documentárioFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 19:39

O desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do famoso lutador Vitor Belfort, ocorrido em 2004, retorna para a mídia por meio de um documentário nacional no gênero true crime. Com o título "Volta Priscila", o lançamento está previsto para este ano e promete detalhar o enigmático caso que ainda hoje desperta curiosidade e especulações.



Priscila trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Rio de Janeiro, e desapareceu misteriosamente após sair para almoçar. Desde então, sua família vive um pesadelo, sem nenhuma notícia sobre seu paradeiro. A produção promete trazer à tona novos detalhes e perspectivas sobre o caso, emocionando o público com a trágica história.



Embora a polícia tenha considerado a hipótese de homicídio, a família Belfort nunca perdeu a esperança. Eles levantaram diversas possibilidades, incluindo uma confusão mental, já que Priscila havia sofrido lapsos de memória no passado. Assim, eles seguem acreditando que ela possa estar viva e aguardam por respostas que possam resolver o mistério.



A produção de "Volta Priscila" é uma aposta da Disney+ no mercado brasileiro, trazendo uma história real que combina mistério, emoção e a incansável busca de uma família por respostas. Com a estreia se aproximando, o documentário promete ser um sucesso e uma importante contribuição para o gênero true crime no país. Inclusive, é a primeira proposta nacional do streaming.