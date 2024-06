Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2024 16:58

Deolane Bezerra, de 36 anos, revelou nesta quarta-feira (5) os resultados dos exames que fez para entender a falta de desejo sexual que vem enfrentando. A advogada já havia mencionado aos seus seguidores que buscaria ajuda médica para resolver o problema.

Em seus stories do Instagram, a influenciadora foi direta ao ponto. “Lembra que eu falei para vocês que eu estava sem vontade de 'coisar' [manter relações sexuais]? 'Coisar' é o mínimo”, iniciou. “Eu descobri e vou contar para vocês. Doutora, o que é que eu tenho?”, questionou. A influenciadora, que também sente indisposição para outras atividades, finalmente obteve respostas.

A médica Amanda Rovere esclareceu: "A gente descobriu pelos exames dela que ela está em anemia, que a hemoglobina está baixa, o ferro está baixo, depósito de ferro baixo [também], além das vitaminas. Vitamina D muito baixinha e B12 [também]. Depois disso [reposição], você vai ser uma nova mulher, porque está faltando tudo", revelou a profissional.



Deolane, bem-humorada, fez piada com a situação: "Ou seja, estou no bico do urubu, estava à beira da morte". A médica explicou que os problemas não são simplesmente falta de desejo ou cansaço, mas sim uma falta geral de reservas de energia no corpo. “Os hormônios da Deolane também estão muito baixos. Vamos começar uma reposição hormonal agora”, acrescentou a doutora.



A ex-participante de A Fazenda já havia mencionado que atualmente não sente atração física por ninguém, mas se mostrou otimista quanto à recuperação com os tratamentos recomendados. “Homens, se preparem, eu estou chegando”, brincou.