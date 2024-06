Nathalia Dill dá susto em fãs ao aparecer ensanguentada em foto - Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 13:18 | Atualizado 05/06/2024 13:19

A atriz Nathalia Dill publicou um registro que deixou os fãs para lá de preocupados com seu bem estar. Nas redes sociais, a famosa surgiu com um machucado evidente na cabeça e intrigou os seguidores. Na foto é possível ver o sangue escorrendo na raiz do cabelo da artista.



Em seu perfil no Instagram, a famosa soltou o clique polêmico que deu o que falar entre os fãs. No entanto, logo acalmou parte do público com a legenda: “Só mais um dia comum na vida da Vênus”, escreveu.



Para quem não sabe, a famosa é parte do elenco principal da novela “Família É Tudo”, da Globo. Assim, o registro não passava de uma das cenas de sua personagem Vênus passando por poucas e boas no folhetim.



Nos comentários, fãs reagiram ao clique. “‘Tudo de ruim que pode acontecer a uma pessoa já aconteceu comigo’ Hilton, Vênus”, ironizou um internauta. “Mas alguém aí acha que a vó deles Frida não morreu e ainda vai aparecer?”, perguntou outra. “A bichinha (risos) sofre mais que Jesus”, apontou mais uma.

