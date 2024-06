José de Abreu ironiza processo de Murilo Rosa: \'Vai julgar meu hálito\'

José de Abreu e Murilo Rosa se envolvem em polêmica - Divulgação / TV Globo

Publicado 05/06/2024 11:19

A madrugada desta quarta-feira (5) foi marcada por mais um capítulo na conturbada relação entre os atores José de Abreu, de 78 anos, e Murilo Rosa, de 53. Após o segundo declarar que pretende acionar a Justiça contra o artista, o veterano utilizou as redes sociais para debochar da ameaça de processo.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, ele detalhou a ação com suposta ironia. "Murilo me processando, traz a Maria Zilda para o processo. As fotos estão na rede, ele quem postou. A Justiça brasileira vai dedicar seu tempo a julgar meu hálito. Interessante, meu dentista vai ficar mais famoso", escreveu Abreu.



A briga entre os atores começou com a viralização de um trecho de uma live, onde Murilo Rosa conversa com Maria Zilda, de 72 anos. No vídeo, a atriz acusa José de Abreu de ter mau hálito e de cheirar suor durante as gravações da novela Bebê a Bordo, em 1988. Incomodado com as declarações, o famoso xingou ambos nas redes sociais e compartilhou uma foto do ator com seu falecido pai e seu filho menor de idade, o que gerou grande revolta.



Murilo Rosa se manifestou lamentando a atitude de Abreu. "Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família [...] A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas", declarou.



José de Abreu revelou ainda que recebeu uma ligação de Murilo Rosa, mas se recusou a falar com ele. "Me ligou, acreditam? Atendi sem saber quem era. Quando se identificou, mandei à m*rda e desliguei. Seleciono meus amigos", desabafou ele, deixando claro seu desprezo pelo colega de profissão.

