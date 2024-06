Atriz descobre fofoca de Éder Militão e Léo Pereira - Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 09:56 | Atualizado 05/06/2024 09:57

A atriz Julia Farias revelou um verdadeiro babado sobre dois jogadores de futebol que está dando o que falar nas redes sociais. Sem mencionar diretamente os nomes envolvidos, ela comentou sobre a troca de casais entre Karoline Lima, Léo Pereira, Éder Militão e Tainá Castro. “Eu fui engolida por essa fofoca dos dois casais, os dois jogadores de futebol que trocaram as mulheres, né? Tipo, as mães dos filhos", iniciou.



Nos stories de seu Instagram, a artista compartilhou sua surpresa ao descobrir que os casais não só se separaram, mas literalmente trocaram de parceiros. “O marido de uma tá com a mulher do outro. E todos com filhos, gente, com tanta mulher no mundo. Não sei quem namorou primeiro quem, mas o outro casal foi pegar a ex do atual da sua ex”, detalhou.



Ainda perplexa, a famosa destacou que ambos os casais têm filhos com os ex-parceiros, o que tornaria tudo mais complicado. “Não sei se vocês estão acompanhando essa fofoca aí, eu não sei nem o nome do povo, porque eu descobri a fofoca, fui parar no feed de um, no feed de dois, realmente, eu tô sem o que fazer, né? Mas que loucura, gente”, refletiu.



Na legenda de seus stories, a apresentadora ainda ressaltou o quanto achou absurda a situação. “Achei uma loucura! Com mais de 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, os ex de um casal atual resolveram namorar! Queria saber como se deu esse approach (risos), fui engolida pela fofoca!”, concluiu, com um toque de humor.

Atriz descobre fofoca de Éder Militão e Léo Pereira Foto: Reprodução