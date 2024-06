Bia Miranda acusa sua mãe, Jenny, de tentar lucrar com sua gravidez - Foto: Reprodução

Bia Miranda acusa sua mãe, Jenny, de tentar lucrar com sua gravidezFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 20:57

Bia Miranda não poupou palavras ao acusar sua mãe, Jenny Miranda, de tentar ganhar visibilidade com sua gestação. Após a veterana postar um vídeo chorando e afirmando que a jovem não a mantém informada sobre a chegada do neto, a influencer detonou a ex de Fábio Gontijo. Vale lembrar que mãe e filha não se falam há bastante tempo, desde antes de A Fazenda 14, em 2022.



“Não ia nem comentar. Mas de verdade, você tá há cinco dias postando falando que vai nascer, sério? Aí fica usando meu nome e o nome do meu filho, pra depois no mesmo vídeo falar sobre jogo de plataforma,” escreveu Bia em comentário nas redes sociais, claramente irritada. A influenciadora estaria cansada da exposição que sua mãe faz da situação e do uso de seu nome para lucrar na web.



A tensão aumentou quando a influenciadora ameaçou tomar medidas legais contra Jenny. “Vai te tomar no c*, tô cheia disso já, deixa minha gravidez e não toca no nome do Kaleb nunca mais, meto um processo em você, mais um né,” garantiu, mostrando que não vai tolerar mais palpites da matriarca.



Para finalizar, ela deixou claro que não pretende reconciliar-se com a mãe tão cedo. “E já vou avisando, se quiser fazer graça no hospital, vai ter duas policiais te esperando. E quem julga, não sabe o que passei na mão dessa maluca. Perdoar? Perdoei pra DEUS. Agora dela? Eu tenho até choque de olhar pra cara dela. Essas lágrimas de crocodilo eu já sou acostumada, há anos, aqui não viu,” encerrou.