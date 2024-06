Suposto affair de Maiara defende famosa com resposta afiada: \'Sua mãe\'

Maiara e Hugo - Foto: Reprodução

Maiara e HugoFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 19:00

Nesta terça-feira (4), o perfil da dupla sertaneja Hugo e Guilherme saiu em defesa de Maiara, da dupla com Maraisa, após a cantora sofrer um ataque na internet. Fãs especulam que Hugo, apontado como novo affair de Maiara, pode estar por trás da resposta contundente a um internauta. O incidente ocorreu após uma publicação sobre a presença de Maiara e Hugo no leilão beneficente do Instituto Neymar.



Em meio aos comentários, um usuário criticou a aparência da cantora, dizendo: "Ela é dona da grife: Calango Seco?". A resposta do perfil da dupla sertaneja não tardou: "É a mesma grife sua mãe de quatro!". A reação dividiu os internautas na web, com alguns usuários desaprovando a resposta enquanto outros apoiavam a defesa da artista.



"Quem precisa de ajuda são vocês que não deixam a mulher em paz, que saco! Vão cuidar do corpo de vocês e deixem o dela, querem se preocupar? Vão se preocupar com quem precisa: moradores de rua e animais abandonados!", comentou um fã da dupla, manifestando apoio à sertaneja e criticando a obsessão de alguns internautas com a aparência de Maiara.



A magreza de Maiara tem sido tema de discussões nos últimos meses. Recentemente, a cantora publicou um vídeo malhando, no qual seus ossos da costela estavam em evidência, surpreendendo e preocupando os seguidores. Posteriormente, Maiara explicou que sua aparência é resultado de uma dieta rigorosa, tentando tranquilizar seus fãs sobre sua saúde.

