Maya Massafera - Foto: Reprodução

Maya MassaferaFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 16:03 | Atualizado 04/06/2024 16:46

Na última sexta-feira (31), Maya Massafera abalou as redes sociais ao desabafar sobre um desentendimento com uma renomada revista . Em um relato emocionante, a influenciadora revelou que a publicação não cumpriu com o combinado, gerando grande frustração. Apesar do ocorrido, nesta terça-feira (4), a famosa surpreendeu os seguidores ao divulgar os bastidores do ensaio fotográfico."Ser enganada é a pior sensação, né?! Uma apunhalada… um momento que estava sendo um sonho virou enganação e mentira para usar minha imagem e minha causa no mês da diversidade", declarou Maya. Em seu desabafo, ela denunciou a revista Vogue por não cumprir a promessa de uma capa impressa, transformando a oferta em uma publicação digital, e acusou a revista de transfobia.Maya comparou o tratamento recebido com o de outras celebridades como Bruna Marquezine e Sabrina Sato, afirmando que elas não seriam submetidas ao mesmo desrespeito. "Eu me senti humilhada pela revista e senti transfobia. Eles não fariam isso com meninas cis padrão", desabafou. A influenciadora expressou sua indignação e prometeu não abaixar a cabeça para a Vogue, levando a questão à justiça.Apesar do conflito, Maya decidiu compartilhar fotos e vídeos dos bastidores do ensaio fotográfico, mostrando o trabalho realizado. Ela encerrou seu desabafo afirmando que não autoriza mais o uso de sua imagem pela revista e buscará seus direitos na justiça. A divulgação dos bastidores, no entanto, foi vista como uma forma de dividir com seus seguidores o esforço e a dedicação envolvidos no projeto.