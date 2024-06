Jenny Miranda acusa Bia Miranda de suposto envolvimento com o padrasto - Foto reprodução Internet

Publicado 04/06/2024 14:56 | Atualizado 04/06/2024 16:32

Bia Miranda, de 20 anos, deve dar à luz ao seu primeiro filho, Kaleb, em breve. Nesta terça-feira (3), a famosa revelou que já deu início ao trabalho de parto com a perda do tampão mucoso. Entretanto, o mesmo deve acontecer sem a presença da mãe, Jenny Miranda, de 37 anos, com quem a influenciadora cortou relações pouco antes de entrar em A Fazenda 14, em 2022.

Em seu perfil no Instagram, Jenny confessou sua tristeza por não poder estar presente no nascimento do neto. "Meu coração diz que meu neto está chegando e que minha filha está precisando muito de mim, mas o orgulho dela é muito maior. Espero que ela tenha pessoas do lado dela para estar auxiliando, cuidando e segurando a mão dela", iniciou.

A ex-Fazenda também segue aguardando notícias do parto. "Para mim, seria a maior alegria do mundo estar com ela nesse momento, é o primeiro filho dela. Então, estou por aqui esperando notícias, vou ficar ligadinha na internet. A Bia tem medo de agulha, então não sei se vai ser cesárea ou parto normal, porque ela tem muito medo de agulha, sempre teve, e eu sempre estive do lado dela. Espero que o namorado", continuou.

A famosa finalizou pedindo que Bia a procure quando quiser. "Já fico imaginando a cena dela com medo de agulha, dela se sentindo sozinha. Filha, estou aqui orando por você, orando pelo Kaleb, vai dar tudo certo. Quando quiser, é só me procurar", acrescentou. Jenny revelou saber em qual maternidade Bia terá Kaleb, mas disse que não pretende ir ao hospital pois sabe que impedirão seu contato com a filha.