Mani Rego - Reprodução/Instagram

Mani RegoReprodução/Instagram

Publicado 04/06/2024 15:38 | Atualizado 04/06/2024 19:03

O clima de festa junina tomou conta dos famosos com a chegada de junho. Na noite da última segunda-feira (3), a influenciadora Thaynara OG organizou um luau de boas-vindas ao São João da Thay, em Barreirinhas, na deslumbrante região dos Lençóis Maranhenses. O evento reuniu diversos artistas e ex-BBBs que já estão se aquecendo para a celebração oficial, marcada para os dias 7 e 8 de junho em São Luís, Maranhão.



Entre os presentes no luau, estavam nomes como Samuel de Assis, Evelyn Castro, Sarah Aline e Dora Figueiredo, além de um grupo de ex-BBBs da última edição. Lucas Pizane, Raquele, Beatriz Reis, Giovanna Lima, Marcus Vinícius e Matteus Amaral marcaram presença, além de Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito.



Inclusive, nos stories do Instagram de uma influenciadora, foi divulgada uma conversa inesperada com Mani. "Mani, que não foi pro BBB, mas todo mundo ama. Estava aqui ó, falando com Mani pra ela ir para 'A Fazenda', mas ela falou que não vai, gente. Tô triste", comentou a influenciadora, surpreendendo os fãs da empreendedora. A recusa de Mani em participar do reality rural causou alvoroço nas redes sociais.



Os seguidores ficaram curiosos para saber mais sobre os motivos que levaram Mani a rejeitar o convite para 'A Fazenda'. Enquanto alguns especulam que a empreendedora estaria focada em novos projetos pessoais e profissionais, outros acreditam que ela prefere manter-se longe dos holofotes. Certo é que, mesmo sem a participação no reality, Mani continua sendo uma figura querida e admirada pelo público.